Украинцы в декабре купили рекордный объем инвалюты: Названы цифры

В целом за 2020 год население купило почти $15 млрд.

Украинцы в декабре 2020 года купили $1,71 млрд, что на 18,3% больше, чем в ноябре, и является рекордным показателем за весь год. Об этом сообщает Finclub.

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"И хотя объем продажи валюты вырос намного больше (+23,3%) - до рекордных $16,2 млрд, сальдо торгов было положительным - чистая покупка валюты составила $85 млн", - говорится в материале.

Таким образом, не только в ноябре, но и в декабре население покупало больше валюты, чем продавало.

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Также отмечается, что в целом за 2020 год население купило $14,85 млрд, а продало банкам и финансовым учреждениям $15,95 млрд.

Напомним, по мнению председателя Совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина преобладание спроса на иностранную валюту продолжает доминировать на форвардном сегменте рынка, "что свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов".