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Директора аэропорта Кривой Рог подозревают в завладении чужим имуществом

Комментариев: 1
Государству нанесено свыше 5,3 млн грн убытков.
Директора аэропорта Кривой Рог подозревают в завладении чужим имуществом
Директора аэропорта Кривой Рог подозревают в завладении чужим имуществом
krmisto.gov.ua

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" объявили подозрение по факту завладения чужим имуществом. На данный момент решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

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Так, по данным следствия, в марте 2019 года руководитель КП заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. Затем чиновник подписал акты приема выполненных работ, зная, что их стоимость завышена.

"Вследствие таких действий государству нанесено свыше 5,3 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

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Согласно информации, размещенной на Официальном портале города Кривой Рог, руководителем коммунального аэропорта является Игорь Лашин.

Напомним, в ноябре 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц таможенного поста аэропорта Борисполь в систематическом вымогательстве взяток.

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Теги: аэропорты, должностное лицо, завладение средствами, Офис Генерального прокурора, обвинения
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Комментариев (1)
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PomoikaZE    11.01.2021, 12:03
Оценка:  +7
PomoikaZE
Все это простое сотрясание воздуха. Кого посадили/расстреляли за, ка говорили "хищения в особо крупных!??? За залог 50-70% от сумы отпустят/закроют дело. Вот такая у нас борьба с коррупцией..
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