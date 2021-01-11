Миссия МВФ возобновила работу в Украине - СМИ

Представители Фонда дистанционно пообщаются с украинскими властями.

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by в понедельник возобновляет работу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию представительства Фонда в Украине.

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"Миссия … сегодня (11 января 2021 года - прим. ред.) возобновляет свою работу встречами с представителями власти", - говорится в сообщении.

В представительстве также напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

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Напомним, миссия Международного валютного фонда работала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники.