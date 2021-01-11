Ставки по кредитам и депозитам-2021: в НБУ сделали прогноз

По словам Рожковой, ставки "почти достигли экономически обоснованного минимума".

В банках Украины ставки по кредитам находятся на историческом минимуме. При этом потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ есть. Об этом на своей сторонке в Facebook написала первый заместитель председателя регулятора Екатерина Рожкова.

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Как отметила Рожкова, качественные заемщики могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и на 2-3% в иностранной валюте. Длинное финансирование - под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте.

"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - отметила Рожкова.

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При этом, по ее словам, 2020-й стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. Как отметила Рожкова, в 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

Этого не произошло, если бы Национальный банк не укротил инфляцию, что позволило снизить учетную ставку до рекордных 6%, а наша монетарная трансмиссия не была бы настоящей.

"По какой ставке вы могли открыть депозит в январе 2020? 15-16% годовых. Сегодня - это 8-8,5%. Почувствуйте разницу. Впрочем, депозитные ставки уже почти достигли экономически обоснованного минимума", - добавила первый замглавы НБУ.

Напомним, в комитете по монетарной политике Национального банка Украины ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления.