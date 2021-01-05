В первые шесть месяцев наступившего года украинская валюта может подорожать до 27,6 грн/долл.

Гривна укрепится в 2021 году - эксперты depositphotos.com

Аналитики прогнозируют укрепление курса гривны в первой половине 2021 года. Это произойдет благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных инвесторов к украинским облигациям, сообщает Корреспондент со ссылкой на западные СМИ.

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Так, согласно прогнозу, к июню курс гривны составит 27,6 грн/долл.

"В 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель гособлигаций почти на $2 млрд, или 42%. Но с середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($368 млн)", - говорится в сообщении.

Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики.

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Также аналитики прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 4% в 2021 году после снижения на 4,8% в 2020 году.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.