Падение экономики Украины в конце 2020 года замедлилось: Озвучены цифры

Динамику улучшили промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля и грузооборот.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что ноябрь 2020 года Украина прожила с очередными карантинными ограничениями - карантином выходного дня, когда снова ухудшились настроения бизнеса.

"Но новый вызов не нанес существенного вреда, и даже виды экономической деятельности, которые попадали под действие ограничений, достойно выдержали экзамен на прочность с учетом полученного опыта в пик пандемии (март-апрель), приспособленности отечественных предприятий (особенно сфера услуг) к работе в жестких карантинных ограничениях и поддержки со стороны государства", - говорится в сообщении.

Показатели деятельности розничной торговли и строительства продолжили демонстрировать рост, хотя и несколько меньшими темпами, чем в октябре. В свою очередь, ВЭД производственного направления (промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля и грузооборот) улучшили свою динамику в ноябре по сравнению с октябрем, с учетом базы сравнения, положительного влияния внешнего фактора и бюджетной поддержки.

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"Единственный вид экономической деятельности - пассажирский транспорт - углубил падение за всеми подвидами, кроме водного. В целом, по итогам 11 месяцев 2020 года сокращения сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СПИ) замедлился и составил 5,2% (6,0% за 10 месяцев 2020 года)", - уточнили в Минэкономики.

Также отмечается, что сокращение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 4,7% (п/п), что "в целом соответствует прогнозируемой тенденции".

Напомним, по данным Национального банка Украины в ноябре 2020 года Индекс производства базовых отраслей впервые с октября 2019 года вырос на 3,3% г/г.