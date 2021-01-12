Курс валют на 12.01.2021: НБУ продолжает укреплять гривну
Нацбанк установил официальный курс валют на 12 января.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 января на отметке в 28,20 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 8 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 34,28 грн. Это на 62 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 12 января:
- 100 долларов США - 2820 грн (-8 коп.)
- 100 евро - 3428 грн (-62 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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