Спрос на поставку газа в ЕС превысил возможности украинской ГТС

Украина вынужденно ограничила заказы трейдеров на транзит "голубого топлива".

Оператор ГТС Украины вынужденно ограничил заказы трейдеров на транзит газа в Польшу на виртуальной точке соединения, поскольку они превышают пропускную способность газотранспортной системы. Об этом сообщается на сайте оператора.

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Отмечается, что заказы на гарантированной основе составили 11,1 млн кубометров, еще около 0,12 млн кубометров были заказаны на аукционной платформе на суточной основе. Кроме того, заказ услуги "транзит на короткие расстояния" (short-haul) достигает в эти дни 3 млн кубометров в сутки, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе из-за похолодания.

"ОГТСУ может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн м3. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн м3", - говорится в сообщении.

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В Операторе ГТС уточнили, что особенностью услуги short-haul является риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что российская компания Газпром в начале 2021 года снизила транзит газа через территорию Украины почти на треть.