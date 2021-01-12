Цены на нефть на 12.01.2021: "черное золото" незначительно дешевеет

Трейдеры опасаются, что возобновление спроса на топливо из-за COVID-19 затянется.

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник несущественно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:38 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,2% - до 55,55 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,17% - до 52,16 доллара за баррель.

Давление на рынок топлива оказывает пандемия COVID-19. Так, с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости продолжает увеличиваться.

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При этом аналитики отмечают, что некоторое снижение цен обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса, пообещав, что пакет экономической помощи будет исчисляться “триллионами долларов“.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.