"Карантинные" выплаты работодателям: Названы отрасли и регионы-лидеры

Общая сумма компенсаций составила почти треть миллиарда гривен.

Выплаты украинским работодателям единовременной помощи на период 2-недельного карантина осуществлены на 100%. Работодатели подали почти 7 тысяч пакетов документов на помощь для более 163 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Карантинные 8 тыс грн выплатят до 8 января - Зеленский

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн гривен.

“Еще один важный момент, что по правилам нашей программы эти деньги работодатели должны были передать непосредственно своим работникам уже на следующий день после получения. То есть, есть понимание, что все работники в рамках этой программы получили помощь к новому году и имеют возможность провести карантинный 2-недельный период с финансовой поддержкой“, - отметил министр.

Читай также: Известно, сколько карантинных выплат насчитали ФОПам

Также отмечается, что наибольшее количество пакетов документов было подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей. В разрезе отраслей активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению.

Напомним, с 21 декабря 2020 года украинцам начали выплату единовременной помощи в размере 8 тыс грн в связи с введением с 8 января жесткого карантина.