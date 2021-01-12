Наибольшим торговым партнером страны остается Китай.

Товарооборот Украины в 2020 году обвалился: В Гостаможне озвучили цифры depositphotos.com

Общий товарооборот Украины в 2020 году составил $103,4 млрд и сократился по сравнению с 2019 годом на 6,4%. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, импорт в 2020 году составил $54,2 млрд, что на 6,2 млрд, или 10,3% меньше показателей 2019 года.

Товарооборот Украины в 2020 году обвалился: В Гостаможне озвучили цифры Государственная таможенная служба Украины

Самыми популярными категориями товаров, которые импортировали в Украину, стали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки ($8 млрд), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд) и средства наземного транспорта ($5,5 млрд). Основными странами-экспортерами были Китай, Германия и Россия.

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Экспорт из Украины в 2020 году сократился на 1,7% и составил $49,2 $. Больше всего наша страна экспортировала зерновые ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения ($5,8 млрд). Импортировали украинские товары больше всего Китай, Польша и Россия. Сальдо внешней торговли составило -$5 млрд.

Напомним, по данным Государственной службы статистики товарооборот розничной торговли Украины в ноябре 2020 года увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го в сопоставимых ценах.