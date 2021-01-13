Курс валют на 13.01.2021: ревальвация гривны продолжается

Нацбанк установил официальный курс валют на 13 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 13 января на отметке в 28,04 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 16 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,07 грн. Это на 21 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 13 января:

100 долларов США - 2804 грн (-16 коп.)

100 евро - 3407 грн (-21 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.