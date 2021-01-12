Названы потери Киевского метрополитена за 2020 год

Наиболее загруженной осталась станция "Академгородок".

В 2020 году киевским метрополитеном воспользовались 279 млн 484 тыс пассажиров - это на 215 млн 816 тыс, или на 56% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

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"Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" - 11 млн 560 тыс пассажиров", - отметил замглавы КГГА.

По словам Густелева, меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" - 5,55 млн. В целом "красная" линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек. "Синяя" линия - вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции "Минская" - 9,3 млн, минимальный - на "Почтовой площади" - 2,6 млнпассажиров", - добавили в КГГА.

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Густелев также отметил, что "зеленой" линией столичной подземки за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей города. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" - 7,8 млн пассажиров и "Выдубичи" - 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" - 1 млн 50 тыс пассажиров.

Напомним, в ноябре 2020 года в Киеве модернизировали станцию метро “Сырец“ для маломобильных украинцев. Во время ремонта было установлено 16 новых дверей входа-выхода. Из них четыре двери имеют увеличенную ширину прохода.