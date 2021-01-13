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В Минфине отчитались о средствах COVID-фонда: На что пошли деньги

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Использование средств спецфонда госбюджета будет продолжаться в 2021 году.
В Минфине отчитались о средствах COVID-фонда: На что пошли деньги
В Минфине отчитались о средствах COVID-фонда: На что пошли деньги
Василь Мокан/Telegram

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн - это 89% средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн, сообщается на Facebook-странице Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, в частности, было потрачено:

  • на сферу здравоохранения - 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета;
  • на социальную защиту - 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета;
  • на обеспечение правопорядка - 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета);
  • на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.

За счет средств специального фонда государственного бюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

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"Использование средств специального фонда государственного бюджета будет продолжаться в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины будет достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса. Так, в бюджете на 2021 год на эти цели заложено почти 3 млрд грн.

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Теги: коронавирус, бюджетные средства, Минфин
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