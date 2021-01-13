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Цены на нефть на 13.01.2021: топливо дорожает более чем на 1%

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По данным API, запасы "черного золота" в США за прошедшую неделю упали почти на 6 млн баррелей.
Цены на нефть на 13.01.2021: топливо дорожает более чем на 1%
Цены на нефть на 13.01.2021: топливо дорожает более чем на 1%
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в среду ощутимо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:40 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 1,43% - до 57,39 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,28% - до 53,89 доллара за баррель.

На топливные котировки повлияла информация неправительственного Американского института нефти, согласно которым запасы сырья в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей.

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При этом, по мнению аналитиков, для рынка по-прежнему сохраняются некоторые риски, поскольку снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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