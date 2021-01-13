По словам украинского премьера, страны "имеют общий товарооборот и бизнес-проекты, которые нужно поддерживать и развивать".

Шмыгаль в Киеве пообщался с президентом Молдовы Санду: О чем шла речь Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду. Об этом сообщается на Правительственном портале.

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По словам главы украинского правительства, сегодня особенно важно восстановить положительную динамику двустороннего сотрудничества между Украиной и Молдовой. Со своей стороны Санду отметила, что максимально будет способствовать тесному сотрудничеству в интересах граждан обеих стран.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Молдова имеют общий товарооборот и бизнес-проекты, которые нужно поддерживать и развивать - в частности, путем открытия новых проектов, в том числе в энергетической сфере.

Шмыгаль в Киеве пообщался с президентом Молдовы Санду: О чем шла речь Правительственный портал

"Украина и Молдова имеют общие евроинтеграционные стремления, в частности, синхронизацию в 2023 году энергетических систем с европейской континентальной сетью ENTSO-E. Мы также имеем общие вопросы энергетической стабильности и независимости наших стран в части сбалансирования энергорынка и поставки газа", - отметил премьер.

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Во время встречи Шмыгаль и Санду также обсудили совместные инфраструктурные проекты - в частности, строительство мостового перехода через реку Днестр и дальнейшее строительство через переход современной евромагистрали, улучшение качества работы пунктов пропуска и надлежащее функционирование Днестровского комплексного гидроузла.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи в Киеве сделали совместное заявление. В частности, они подтвердили цель своих государств стать полноправными членами Евросоюза и призвали ЕС усилить сотрудничество по Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.