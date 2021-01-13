В Украине ускорилась инфляция: В НБУ назвали причину

Рост цен в декабре достиг 5% в годовом измерении.

В декабря 2020 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,9%. Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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"Инфляция по итогам года достигла центральной точки целевого диапазона 5% ± 1 п. п., который был определен Основными принципами денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу", - говорится в сообщении.

Фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года, однако отвечала среднесрочной цели Национального банка на уровне 5%, установленной в 2015 году.

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В НБУ отметили, что в декабре динамичнее, чем ожидалось, восстановление мировой экономики, дальнейшее увеличение внутреннего потребительского спроса, а также рост цен на энергоносители и отдельные продукты питания формировали проинфляционный давление.

"В то же время инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары", - отметили в Нацбанке.

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Также отмечается, что НБУ "и в дальнейшем будет придерживаться режима инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%".

Напомним, накануне в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объяснили рост инфляции в 2020 году. Там считают, что на цены повлияла пандемия и связанная с карантинными ограничениями неопределенность перспектив получения доходов.