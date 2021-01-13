Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Площадка для мировых производств": Минэкономики - о промышленном безвизе с ЕС

Комментариев: 2
ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами более 40%.
"Площадка для мировых производств": Минэкономики - о промышленном безвизе с ЕС
"Площадка для мировых производств": Минэкономики - о промышленном безвизе с ЕС
МИД Украины

С 2022 года ограничения на торговлю украинскими промышленными товарами с Европейским Союзом будут сняты. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Украина договорилась с ЕС о “промышленном безвизе“ - Стефанишина

Отмечается, что в настоящее время ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли Украины.

Наши предприятия становятся конкурентоспособными на европейском уровне, у нас идет либерализация условий и устранение тех ограничений, которые остались с 2015 года.

“Фактически с 2022 года уже будет отсутствие ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС. Что значит - нет пошлин, ни квот. ... Мы можем стать площадкой для производств. Почему у нас проблема, что не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации“, - пояснил Петрашко.

Читай также: “Открытое небо“ с ЕС могут подписать в феврале, - Стефанишина

По его словам, с “промышленным безвизом“ украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Напомним, в декабре вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Украина договорилась с Евросоюзом о подписании соглашения АССА (так называемый “промышленный безвиз“) для некоторых видов продукции с добавленной стоимостью.

Поделись:
Теги: Минэкономики, безвиз, промышленность, Петрашко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.01.2021, 12:18
Оценка:  0
гость
При СССР япошкам сырье не продавали, так те покупали КРАЗы - из 1 краза производили 5 легковых машин
Путин-Xyйло    13.01.2021, 13:01
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Как нескрепно
гость  (аноним)  13.01.2021, 12:15
Оценка:  -2
гость
Круто взялись: значит уже к 22-му году даже эти жалкие остатки промышленности запланировали угробить...
А про безвиз мы уже убедились - исключительно туристический-для вывоза капитала. Соответственно для промышленности будет сырьевой безвиз
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь