"Площадка для мировых производств": Минэкономики - о промышленном безвизе с ЕС

ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами более 40%.

С 2022 года ограничения на торговлю украинскими промышленными товарами с Европейским Союзом будут сняты. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что в настоящее время ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли Украины.

Наши предприятия становятся конкурентоспособными на европейском уровне, у нас идет либерализация условий и устранение тех ограничений, которые остались с 2015 года.

“Фактически с 2022 года уже будет отсутствие ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС. Что значит - нет пошлин, ни квот. ... Мы можем стать площадкой для производств. Почему у нас проблема, что не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации“, - пояснил Петрашко.

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По его словам, с “промышленным безвизом“ украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Напомним, в декабре вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Украина договорилась с Евросоюзом о подписании соглашения АССА (так называемый “промышленный безвиз“) для некоторых видов продукции с добавленной стоимостью.