В случае выявления нарушений Комитет "заставит НКРЭКУ исправить ситуацию".

В АМКУ обещают разобраться с повышением тарифов на доставку газа depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение (доставку) газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В Комитете отметили, что тарифы на доставку голубого топлива являются зоной ответственности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

“Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. ... В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию“, - говорится в сообщении.

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Напомним, с 1 января 2021 года в Украине подорожала услуга распределения (доставки) газа.

В среднем тарифы выросли в 1,6 раза. Больше всех будут платить клиенты ООО “Газовик“ - 3,06 грн за кубометр в месяц, меньше всего - 37 коп за кубометр в месяц - клиенты АО “Киевгаз“.