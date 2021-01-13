В НБУ назвали самые прибыльные украинские банки

Во главе рейтинга - два национальных финучреждения.

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

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Отмечается, что рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд грн. На втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд грн, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд грн.

"Далее идут частный ПУМБ - 2,489 млрд грн и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,974 млрд грн. ... Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -3,766 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Также, по данным НБУ, 62 из 73 украинских банков получили прибыль на сумму 48,157 млрд грн, в то же время 11 банков показали убытки на 4,809 млрд грн.

Напомним, в третьем квартале 2020 года государственные банки Украины получили около 25 млрд грн прибыли - это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.