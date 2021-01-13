Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ назвали самые прибыльные украинские банки

Комментариев: 0
Во главе рейтинга - два национальных финучреждения.
В НБУ назвали самые прибыльные украинские банки
В НБУ назвали самые прибыльные украинские банки
НБУ

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Читай также: Прибыль госбанков снизилась на 19% - Минфин

Отмечается, что рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд грн. На втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд грн, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд грн.

"Далее идут частный ПУМБ - 2,489 млрд грн и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,974 млрд грн. ... Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -3,766 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читай также: В госбанках снизилось число проблемных кредитов

Также, по данным НБУ, 62 из 73 украинских банков получили прибыль на сумму 48,157 млрд грн, в то же время 11 банков показали убытки на 4,809 млрд грн.

Напомним, в третьем квартале 2020 года государственные банки Украины получили около 25 млрд грн прибыли - это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Поделись:
Теги: НБУ, прибыльность, украинские банки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь