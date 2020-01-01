Первенство среди переоцененных денег досталось швейцарскому франку.

Американский доллар в Украине сейчас мог бы стоить не более 11 гривен по версии ежегодного Индекса Big Mac. Соответствующий рейтинг оценки валют традиционно публикует издание The Economist, сообщает ТСН.

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Как известно, Индекс Big Mac был основан в 1986 году. По его методике сравнивается стоимость самого популярного бутерброда закусочной сети McDonalds в разных странах.

Индекс Big Mac: Гривна вошла в ТОП-5 самых недооцененных валют мира economist.com

Аналитики издания считают украинскую гривну недооцененной на 61,1%. Так, на сегодня в Украине Big Mac стоит 62 гривны, тогда как в США американский бургер стоит 5.66 долларов.

Делим одно число на другое и получаем результат - 10.95. Именно таким должен быть реальный курс доллара в Украине по индексу Big Mac.

Индекс Big Mac: Гривна вошла в ТОП-5 самых недооцененных валют мира economist.com

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При этом на первое место недооцененной валюты издание внесло ливанский фунт. А вот первенство среди переоцененных денег досталось швейцарскому франку.

Напомним, в июле 2020 года украинская гривна заняла четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира Индекс Big Mac.