Приток иностранных инвестиций в Украину остановился - глава Совета НБУ

Данилишин объясняет ситуацию недостаточно быстрой реализацией реформ и неопределенностью с преодолением COVID-19.

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, при этом за аналогичный период 2019 года эта сумма достигла $5,1 млрд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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"В 2020 году практически остановился приток прямых иностранных инвестиций в Украину", - написал глава Совета НБУ.

По словам Данилишина, вместе с оттоком инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне $1,9 млрд, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составил $7,7 млрд. При этом за аналогичный период 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $9 млрд.

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"Недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии COVID-19 в Украине являются причинами мизерных объемов иностранных инвестиций в экономику и не позволяют в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики", - отметил Данилишин.

Напомним, в конце декабря в Национальном банке Украины назвали ключевым фактором падения украинской экономики в ІІІ квартале 2020 года сокращение инвестиций.