Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 января на отметке в 27,97 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 7 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 34,03 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 14 января:
- 100 долларов США - 2797 грн (-7 коп.)
- 100 евро - 3403 грн (-4 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в банках
Доллар:
- Покупка – 27,95 грн/$
- Продажа – 28,18 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,90 грн/€
- Продажа – 34,35 грн/€
Курс на межбанке
Доллар:
- Покупка – 28,02 грн/$
- Продажа – 28,04 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,08 грн/€
- Продажа – 34,11 грн/€
Курс в обменниках
Доллар:
- Покупка – 28,10 грн/$
- Продажа – 28,20 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,05 грн/€
- Продажа – 34,20 грн/€
Курс на черном рынке
Доллар:
- Покупка – 27,93 грн/$
- Продажа – 28,18 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,84 грн/€
- Продажа – 34,32 грн/€
Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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