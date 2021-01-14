Нацбанк установил официальный курс валют на 14 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 января на отметке в 27,97 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 7 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,03 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 14 января:

100 долларов США - 2797 грн (-7 коп.)

100 евро - 3403 грн (-4 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен НБУ

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен НБУ

Курс в банках

Доллар:

Покупка – 27,95 грн/$

Продажа – 28,18 грн/$

Евро:

Покупка – 33,90 грн/€

Продажа – 34,35 грн/€

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

Покупка – 28,02 грн/$

Продажа – 28,04 грн/$

Евро:

Покупка – 34,08 грн/€

Продажа – 34,11 грн/€

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$

Продажа – 28,20 грн/$

Евро:

Покупка – 34,05 грн/€

Продажа – 34,20 грн/€

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,93 грн/$

Продажа – 28,18 грн/$

Евро:

Покупка – 33,84 грн/€

Продажа – 34,32 грн/€

Курс валют на 14.01.2021: доллар уже дешевле 28 гривен Скриншот

Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.