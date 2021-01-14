В декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Приватизация в Украине-2021: В ФГИ рассказали, что первым уйдет с молотка Фонд госимущества Украины

Календарь приватизации Фонда госимущества Украины на 2021 год включает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации. Об этом во ходе дискуссии Международного совета палат и бизнес-ассоциаций заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, сообщает Экономическая правда.

Читай также: В ФГИ рассказали, сколько Украина получила от приватизации в 2020 году

По словам Сенниченко, первым объектом крупной приватизации с момента продажи Криворожстали в 2005 году может стать ПАО "Объединенная горно-химическая компания". В Фонде ожидают, что аукцион может состояться уже в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

В планах большой приватизации на этот год - 6 облэнерго и ОАО "Одесский припортовый завод".

"В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках. Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии", - говорится в материале.

Читай также: ФГИ продал 15-й спиртзавод за рекордную сумму: Подробности

Сенниченко ожидает, что в течение следующего месяца состоится голосование по закону в Верховной Раде и Фонд сможет начать процессы приватизации крупных объектов. На вопрос о том, насколько он уверен в поддержке разрешения аукционов депутатами, Сенниченко отметил, что большинство депутатов понимает, что "приватизация является источником для новых инвестиций, дополнительных рабочих мест и базы налогообложения".

Напомним, по данным ФГИ приватизация государственного имущества в 2020 году принесла в госбюджет Украины 2,5 млрд грн, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году (547 млн грн).