Цены на нефть на 14.01.2021: "черное золото" плавно дешевеет

Минэнерго США объявило об увеличении запасов бензина в стране на 4,4 млн баррелей.

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 6:50 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,27% - до 55,91 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,13% - до 52,84 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, давление на стоимость топлива оказывает укрепление курса доллара к другим основным валютам, поскольку сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дороже для владеющих другой валютой инвесторов.

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Кроме того, накануне Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы бензина в стране выросли на 4,4 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. При этом запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3,2 миллиона баррелей.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.