В Нафтогазе отреагировали на установление единой цены на газ

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится.

ГК "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщается на сайте компании.

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"Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров. Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" (ПОН), готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.

Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Мы готовы "принять на ПОН" всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбыт-компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м.

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Также в Нафтогазе выразили уверенность, что время, пока будет действовать государственная регулируемая цена на газ, НКРЕКП и Антимонопольный комитет Украины эффективно используют для исследования нарушений на рынке природного газа, а принятые меры будут "эффективными для защиты прав и свобод потребителей и участников рынка".

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина. Его стоимость не будет превышать 6,99 грн за кубометр.