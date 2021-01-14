Из всех видов топлива подорожал только автогаз.

Цены на топливо в Украине: Как менялась стоимость горючего в 2020 году flickr.com

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа, который возрос в цене на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Отмечается, что в декабре 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 23,82 грн за 1 л (на 11,7% меньше, чем в декабре 2019 года), бензина А-95 - 24,96 грн за 1 л (на 11,1% меньше).

В то же время дизельное топливо за этот период подешевело на 24,05 грн за 1 л (на 12,4%). А вот сжиженный газ с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подорожал на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л.

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Напомним, в первом полугодии 2020 года самое большое падение цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из европейских стран было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (-17,8%), Украине (-15,4%) и Румынии (-14%).