Дело передано в Печерский райсуд Киева.

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа. Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, бывший народный депутат по предварительному сговору с гражданином, который “позиционировал себя как обличитель коррупции“, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче $100 тысяч неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы за содействие в возвращении арестованного имущества.

На самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть.

Экс-нардеп уличен в коррупционных деяниях - Офис генпрокурора Офис генерального прокурора

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Между тем РБК-Украина со ссылкой на источник в прокуратуре сообщает, что речь идет об экс-нардепе Игоре Савченко. По информации издания, дело передали в Печерский районный суд Киева.

Напомним, бывший народный депутат Украины Максим Микитась подозревается в завладении недвижимостью Нацгвардии на сумму в 81 млн грн. В сентябре 2020 года ему объявили о подозрении в подкупе менеджера госкомпании НАЭК Энергоатом.