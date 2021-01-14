Кабмин поднял минимальную цену на украинские игристые вина

В Минэкономики надеются №защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии".

Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на украинские вина игристые и газированные, сброженные напитки и вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что данный шаг сделан в рамках имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и для повышения качества продукции.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

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"Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности", - отметил чиновник.

Напомним, за 2020 год украинцы стали пить больше. Причём большую популярность обретают крепкие водочные напитки. Самыми популярными видами алкоголя стали водка и пиво. Они составляют почти половину (49%) от всего купленного алкоголя. На втором месте идёт столовое вино - 27%, а на третьем - шампанское, с показателем в 19%.