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Кабмин поднял минимальную цену на украинские игристые вина

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В Минэкономики надеются №защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии".
Кабмин поднял минимальную цену на украинские игристые вина
Кабмин поднял минимальную цену на украинские игристые вина
depositphotos.com

Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на украинские вина игристые и газированные, сброженные напитки и вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что данный шаг сделан в рамках имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и для повышения качества продукции.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

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"Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности", - отметил чиновник.

Напомним, за 2020 год украинцы стали пить больше. Причём большую популярность обретают крепкие водочные напитки. Самыми популярными видами алкоголя стали водка и пиво. Они составляют почти половину (49%) от всего купленного алкоголя. На втором месте идёт столовое вино - 27%, а на третьем - шампанское, с показателем в 19%.

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Теги: игристые вина, цены на алкоголь, Кабмин, госрегулирование
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