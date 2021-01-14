Внеочередного заседания парламента и принятия постановлений о снижении тарифов не будет.

Повышение тарифов: В Раде ждут Шмыгаля на первом заседании в 2021 году Правительственный портал

Народные депутаты Украины заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов на жилищно-коммунальные услуги 26 января во время первого в 2021 году заседания Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции Голос Ярослав Железняк.

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“Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания премьера по вопросу тарифов“, - написал он.

По словам Железняка, на совещании с участием руководства парламента и лидеров фракций Шмыгаль сообщил о решении относительно цены на газ с февраля на период карантина.

Он сказал, что правительство надеется на поддержку Международного валютного фонда в этом вопросе.

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Нардеп также отметил, что Кабинет министров просит Верховную Раду принять законопроект о малых облгазах. При этом, по его словам, “различные креативные варианты, которые звучали, - внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады о снижении тарифов, не рассматриваются“.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина. Его стоимость не будет превышать 6,99 грн за кубометр.