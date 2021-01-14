По мнению аналитиков, "тарифная лояльность может быть обеспечена ценой финансовой нестабильности".

"Вопреки договоренностям с МВФ": Эксперт - о госрегулировании цен на газ depositphotos.com

Реакция Международного валютного фонда и Еврокомиссии на установление в Украине регулируемой цены на газ для населения будет негативной, поскольку противоречит всем стратегическим реформам газовой отрасли, которые велись в последние годы. Такое мнение высказал Delo.ua президент Центра глобальных исследований “Стратегия XXI“ Михаил Гончар.

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“Если МВФ займет принципиальную позицию, то никаких траншей не будет. ... Популизм власти может привести к потере финансирования МВФ, и при грузе объема наших выплат по внешнему долгу и дефиците бюджета придется включать печатный станок или под сумасшедшие проценты выпускать ОВГЗ, что однозначно ведет к кризису“, - считает эксперт.

Тарифная лояльность, низкотарифность может быть обеспечена ценой финансовой нестабильности, в которую страна может войти во второй половине 2021 года.

Тем временем руководитель программ DiXi Group Роман Ницович также считает, что решение об установлении регулируемой цены на газ для населения выглядит нелогичным.

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“Идет вразрез с тем курсом, который проводило правительство в последние годы, ослабляя регулирование и приближая цены на газ для населения к рыночному уровню. ... Сейчас функционирует рынок, где каждый может выбирать поставщика газа и “голосовать кошельком“, выбирая из предложений разных поставщиков газа“, - отметил эксперт.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина. Его стоимость не будет превышать 6,99 грн за кубометр.