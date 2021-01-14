Ставки по кредитам: Украинские банки немного снизили аппетиты

Кредитный портфель финучреждений за 2020 год снизился на 2,3%.

Процентные ставки по новым кредитам украинских банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

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Так, согласно информации регулятора, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,5 п.п. до 5,3% годовых. При этом ставки по гривневым кредитам для предприятий за год снизились с 17,6% до 8,5% годовых, по валютным - выросли с 5,0% до 5,2%.

Также отмечается, что кредитный портфель банков за 2020 год снизился на 2,3% до 949 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 199 млрд грн, предприятий упал на 3,0% до 738 млрд грн.

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Напомним, на днях первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в банках Украины ставки по кредитам находятся на историческом минимуме. По ее словам, качественные заемщики могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и на 2-3% в иностранной валюте.