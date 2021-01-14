Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Транзит газа: Сколько Газпром заплатил Украине в 2020 году depositphotos.com

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году предоставила российскому ОАО "Газпром" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

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"За 2020 год Газпром полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с соглашением от 30 декабря 2019 года между Нафтогазом и Газпромом стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей составляет $ 2,1 млрд.

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"Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно предоставил Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более $30 млн. Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации Оператора ГТС в 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.