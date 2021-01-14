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Транзит газа: Сколько Газпром заплатил Украине в 2020 году

Комментариев: 3
Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.
Транзит газа: Сколько Газпром заплатил Украине в 2020 году
Транзит газа: Сколько Газпром заплатил Украине в 2020 году
depositphotos.com

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году предоставила российскому ОАО "Газпром" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

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"За 2020 год Газпром полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с соглашением от 30 декабря 2019 года между Нафтогазом и Газпромом стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей составляет $ 2,1 млрд.

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"Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно предоставил Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более $30 млн. Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации Оператора ГТС в 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

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Теги: Газпром, транзит газа, Нафтогаз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.01.2021, 16:09
Оценка:  0
гость
Украинцам снизят цены на газ только на время карантина,

И то это вилами на воде написано (вилкой трезубой с герба)
Значит быстренько карантин отменят
гость  (аноним)  14.01.2021, 15:52
Оценка:  +2
гость
Ну если ранее получали за транзит 3,2 млрд. то это конечно "перемога".Ну и еще 4 года по 1,3 млрд заробят, а дальше что?
Кстати если не берете газ из транзитной трубы то как он кончился в окрестных селах при аварии в полтавской области?
Strv-003-3    14.01.2021, 15:42
Оценка:  -21
Strv-003-3
на 38% меньше по сравнению с 2019 годом. С этого и надо начинать было - потеря транзита этих 38% запуск Турецкого потока , если СП 2 запустят , что пока неизвестно, то транзит упадет до нуля.
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