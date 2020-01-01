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В МВФ обеспокоены планами Украины по снижению цен на газ - Минфин

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По словам Марченко, в меморандуме с МВФ прописаны четкие обязательства по рыночному тарифообразованию.
В МВФ обеспокоены планами Украины по снижению цен на газ - Минфин
В МВФ обеспокоены планами Украины по снижению цен на газ - Минфин
Министерство энергетики Украины

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств. Об этом в интервью Радио НВ заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением", - сказал министр.

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По словам Марченко, украинское правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения на время карантина. Его стоимость не будет превышать 6,99 грн за кубометр.

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Теги: Минэнерго, цены на газ, МВФ
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