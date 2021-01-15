Нацбанк установил официальный курс валют на 15 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 15 января на отметке в 28,06 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 33,98 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 15 января:

100 долларов США - 2806 грн (+9 коп.)

100 евро - 3398 грн (-5 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 15.01.2021: гривна проседает к доллару НБУ

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Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.