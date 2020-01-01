В НАК называют попытку передать акции госкомпании противоречащей законодательству.

"Кросс-дефолт": В Нафтогазе обеспокоены передачей Укртранснафты в Минэнерго Укртранснафта

Передача компании Укртранснафта в управление Министерства энергетики Украины разрушит базовые принципы корпоративного управления, грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд грн и ставит под угрозу дальнейший выход Нафтогаза на IPO. Об этом сообщает пресс-служба НАК в Facebook.

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"Группа Нафтогаз обеспокоена многочисленными сигналами от органов исполнительной власти по поводу инициатив относительно некоторых активов за пределы Группы.

Кроме того, попытка передать акции Укртранснафты в обход решений акционера (Нафтогаза) противоречит действующему законодательству Украины и может приравняться к растрате имущества в особо крупных размерах.

В "Нафтогазе" напомнили, что стратегической задачей, как определил акционер, является подготовка к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций (IРО) на одной из ведущих фондовых бирж.

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"Попытка передать акции Укртранснафты в собственность Минэнерго или любого другого потенциального кандидата противоречит как Политике собственности Нафтогаза, так и Руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности", - отмечают в Нафтогазе.

Напомним, АО “Укртранснафта“ и белорусская BNK UK Ltd продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.