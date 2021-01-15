Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть на 15.01.2021: "черное золото" продолжает дешеветь

Комментариев: 0
Топливо теряет в цене на фоне опасений вокруг COVID-19.
Цены на нефть на 15.01.2021: "черное золото" продолжает дешеветь
Цены на нефть на 15.01.2021: "черное золото" продолжает дешеветь
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: Цены на нефть: Всемирный банк дал прогноз на ближайшие два года

Так, по состоянию на 7:34 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,35% - до 56,22 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,15% - до 53,49 доллара за баррель.

На котировки топлива существенно влияет ситуация с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID также непростая. Так, официальный Пекин накануне сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев заражения за более чем 10 месяцев.

Читай также: Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти на 2021 год

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь