Цены на нефть на 15.01.2021: "черное золото" продолжает дешеветь

Топливо теряет в цене на фоне опасений вокруг COVID-19.

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:34 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,35% - до 56,22 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,15% - до 53,49 доллара за баррель.

На котировки топлива существенно влияет ситуация с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID также непростая. Так, официальный Пекин накануне сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев заражения за более чем 10 месяцев.

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Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.