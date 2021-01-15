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Рост тарифов: В Минэнерго предлагают поменять правила игры на рынке газа

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По словам Витренко, решение об установлении фиксированной цены на газ является временным.
Рост тарифов: В Минэнерго предлагают поменять правила игры на рынке газа
Рост тарифов: В Минэнерго предлагают поменять правила игры на рынке газа
depositphotos.com

Украине необходимо менять правила игры на рынке газа. Об этом на своей странице в Facebook заявил в. о. министра энергетики Юрий Витренко.

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Он считает необходимым наделить объединенные территориальные общины правом выбирать поставщика газа. В частности, по словам Витренко, принятое Кабмином накануне решение об установлении цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,9 грн за кубический метр является временным. А одним из шагов к его изменению может стать появление объединений потребителей.

В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. В них и больше рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека. В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные громады.

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"Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ", - написал Витренко.

Напомним, в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Теги: тарифы на газ, Минэнерго, Витренко, ОТГ
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