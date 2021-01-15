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Миссия МВФ в Украине: Когда ждать следующий транш

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Программа Stand-By предусматривает финансирование на общую сумму $5 млрд.
Миссия МВФ в Украине: Когда ждать следующий транш
Миссия МВФ в Украине: Когда ждать следующий транш
depositphotos.com

Международный валютный фонд продолжает дискуссии с украинскими властями в рамках виртуального пересмотра программы Stand-By, однако избегает называть сроки, когда Украина может получить второй транш по текущей договоренности. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

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"Виртуальная миссия МВФ начала свою работу с украинскими властями в декабре. Мы имели короткий перерыв в течение праздничного периода, и мы продолжили эти дискуссии, эти виртуальные встречи с украинскими властями на этой неделе", - сказал представитель МВФ.

Райс уточнил, что нынешняя программа для Украины предусматривает финансирование на общую сумму $5 млрд, и она имеет цель "поддержать ответ власти на вызовы COVID-19, а также помочь сохранить важные экономические достижения и продвинуть критически важные реформы, которые нужны, чтобы поставить Украину на путь восстановления и экономического роста".

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Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что состоялась “конструктивная“ встреча с МВФ по ценам на газ. Перед этим глава Минфина Сергей Марченко заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ.

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Теги: миссия МВФ, транши МВФ, Минфин, кредиты
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