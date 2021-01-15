Решение позволит вернуть финучреждение в управление Фонда гарантирования вкладов и применять к банку процедуры прекращения деятельности.

Суд разрешил признать еще один украинский банк неплатежеспособным depositphotos.com

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отменив решение суда первой инстанции о возбуждении дела о банкротстве АО “Златобанк“. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, Фемида также отказала в возбуждении дела о банкротстве АО “Златобанк“.

“Мы приветствуем решение суда апелляционной инстанции. Это позволяет вернуть “Златобанк“ в управление Фонда гарантирования и применять к банку процедуры прекращения деятельности исключительно в порядке, предусмотренном Законом Украины “О банках и банковской деятельности“ и “О системе гарантирования вкладов физических лиц“, - отметили в НБУ.

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Там также напомнили, что 19 июня 2019 Хозяйственный суд Киева возбудил производство по делу о банкротстве АО “Златобанк“ по заявлению кредитора банка.

Национальный банк обжаловал указанное решение суда, поскольку отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации АО “Златобанк“ никоим образом не лишает его статуса банка.

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“В любом случае АО “Златобанк“ как банковское учреждение должно либо пребывать под наблюдением регулятора, ... либо выводиться с рынка Фондом гарантирования, а потому не может ликвидироваться по-другому“, - отметили в НБУ.

Напомним, 25 августа 2020 года правление Национального банка Украины отнесло АО АКБ “Аркада“ к категории неплатежеспособных.