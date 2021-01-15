Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд разрешил признать еще один украинский банк неплатежеспособным

Комментариев: 0
Решение позволит вернуть финучреждение в управление Фонда гарантирования вкладов и применять к банку процедуры прекращения деятельности.
Суд разрешил признать еще один украинский банк неплатежеспособным
Суд разрешил признать еще один украинский банк неплатежеспособным
depositphotos.com

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отменив решение суда первой инстанции о возбуждении дела о банкротстве АО “Златобанк“. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Банк Аркада отнесен к категории неплатежеспособных

Согласно сообщению, Фемида также отказала в возбуждении дела о банкротстве АО “Златобанк“.

“Мы приветствуем решение суда апелляционной инстанции. Это позволяет вернуть “Златобанк“ в управление Фонда гарантирования и применять к банку процедуры прекращения деятельности исключительно в порядке, предусмотренном Законом Украины “О банках и банковской деятельности“ и “О системе гарантирования вкладов физических лиц“, - отметили в НБУ.

Читай также: Аваков: Полиция подключилась к проблеме недостроев Аркады

Там также напомнили, что 19 июня 2019 Хозяйственный суд Киева возбудил производство по делу о банкротстве АО “Златобанк“ по заявлению кредитора банка.

Национальный банк обжаловал указанное решение суда, поскольку отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации АО “Златобанк“ никоим образом не лишает его статуса банка.

Читай также: Фонд гарантирования вкладов начал выведение банка Аркада с рынка

“В любом случае АО “Златобанк“ как банковское учреждение должно либо пребывать под наблюдением регулятора, ... либо выводиться с рынка Фондом гарантирования, а потому не может ликвидироваться по-другому“, - отметили в НБУ.

Напомним, 25 августа 2020 года правление Национального банка Украины отнесло АО АКБ “Аркада“ к категории неплатежеспособных.

Поделись:
Теги: судебные решения, украинские банки, Златобанк, банкротство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь