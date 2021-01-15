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"Очередной монстр": глава Минфина - о Бюро экономической безопасности

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По словам Марченко, новое ведомство "перетянет на себя все функции действующих подразделений".
"Очередной монстр": глава Минфина - о Бюро экономической безопасности
"Очередной монстр": глава Минфина - о Бюро экономической безопасности
Министерство финансов Украины

Вместо создания Бюро экономической безопасности в Украине целесообразно передать соответствующие функции профильному департаменту Министерства финансов. Об этом в интервью Радио НВ заявил глава Минфина Сергей Марченко.

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“Я бы подискутировал концепцию. Потому что между вопросами создать очередного монстра, который на себя перетянет все функции действующих подразделений, мы забыли об основном, что мы же ключевую проблему не эту хотим решить", - сказал чиновник.

Наша ключевая проблема - в том, что функция минимизации налоговых обязательств путем уклонения от уплаты налогов и связанная с этим коррупция, я подчеркну - связанная коррупция, это очень соединенные сосуды. Неуплата налогов коррумпирует всю систему.

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“Или мы это называем Бюро экономической безопасности, была история службы финансовых расследований, для нас, как Министерства финансов, это неважно. Потому что нам ключевая задача - это то, чтобы эти подразделения могли выполнять свою основную функцию. И мы готовы создать департамент даже в Министерстве финансов и наладить эту работу ", - отметил Марченко.

Напомним, 3 сентября 2020 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3087-д “О Бюро экономической безопасности“. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

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Теги: Марченко, госорганы, экономика Украины, безопасность
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