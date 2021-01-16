Кофе Starbucks появится в Украине: Подробности

Продукция известного бренда представлена в премиальном сегменте.

Одна из крупнейших продовольственных корпораций в мире - компания Nestle - вывела в Украину четыре вида кофе Starbucks. Об этом во время zoom-пресс-конференции рассказал генеральный директор корпорации Алессандро Дзанелли, сообщает НВ.

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По его словам, соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано еще в 2018 году.

"Это позволит нам расширить линейку продукции, привлечь потребителей, которые ранее не пили кофе или пили его редко. Starbucks - известный бренд в Украине", отметил Дзанелли.

Продукция представлена в премиальном сегменте и ее стоимость составит около 100 грн за 100 гр.

Отмечается, что корпорация может продавать продукцию Starbucks в супермаркетах, маркетплейсах и в сегменте HoReCa (кафе, бары, рестораны), в который компания намерена выйти в ближайшее время.

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Отметим, что в июне 2020 года в Starbucks сообщили, что не планируют выходить на украинский рынок. Такое заявление компания сделала, комментируя фейковый пресс-релиз об открытии в Украине трех кофеен сети.

Напомним, в июне 2020 года клиентка Starbucks выложила в сеть фотографию сотрудника кофейни в американском городе Сан-Диего. Тот отказался выполнить ее заказ из-за того, что женщина была без защитной маски.