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"Естественный процесс": Шмыгаль - о росте тарифов

Комментариев: 3
По словам премьера, повышение справедливо - "цена растет для всех".
"Естественный процесс": Шмыгаль - о росте тарифов
"Естественный процесс": Шмыгаль - о росте тарифов
Правительственный портал

В Украине цена на газ пошла вверх из-за роста спроса, но недостаточность предложения, и это является естественным процессом на любом рынке. Об этом в эфире одного из телеканалом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

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“Есть спрос - есть предложение. Когда спрос растет, а предложения не хватает, то цена растет. Это естественный процесс в любом рынке, но он справедлив, поскольку цена растет для всех“, - отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, сейчас задача правительства - не дать участникам рынка злоупотреблять этой ситуацией, поскольку Украина не планирует отказываться от рынка газа.

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“Роль правительства в ситуации, когда спрос превышает предложение - не дать злоупотреблять этими дефицитным товарам и обеспечить справедливую цену и справедливое распределение среди людей. Поэтому правительство вмешалось в эту ситуацию. Но мы не отказываемся от рынка газа, рынка электроэнергии, потому что рынок эффективный инструмент сбалансирования цен“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, народные депутаты Украины заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов на жилищно-коммунальные услуги 26 января во время первого в 2021 году заседания Верховной Рады.

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Теги: тарифы на коммуналку, Шмыгаль, рост цен на услуги
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Комментариев (3)
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SAId    15.01.2021, 18:15
Оценка:  +3
SAId
когда люди работая 5 суток с семи не имеют средств пожрать и сидят в холодной хате ваши рассуждения до с раки они пойдут бить морду и заметьте не соседу ..
33  (аноним)  15.01.2021, 18:11
Оценка:  +2
33
Как может расти цена на то чего до+хя. Газ что какой-то редкий минерал или может с ним дефицит. Да его даже в нашей стране +150 % что б обеспечить своё население отоплением. Ему цена 1 грн/куб
SAId    15.01.2021, 18:21
Оценка:  +1
SAId
дело в том что у газа есть эффективный менеджер и газ этот его и все что имеет страна уже имеет хозяев..я всегда удивлялся неужели налоги с производства больше от доходов производства..не они приватизировали и землю продадут тогда Украинцвм укажут на дверь--вы просрали все вам здесь не рады..
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