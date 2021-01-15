"Естественный процесс": Шмыгаль - о росте тарифов

По словам премьера, повышение справедливо - "цена растет для всех".

В Украине цена на газ пошла вверх из-за роста спроса, но недостаточность предложения, и это является естественным процессом на любом рынке. Об этом в эфире одного из телеканалом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

Читай также: Повышение тарифов: В Раде ждут Шмыгаля на первом заседании в 2021 году

“Есть спрос - есть предложение. Когда спрос растет, а предложения не хватает, то цена растет. Это естественный процесс в любом рынке, но он справедлив, поскольку цена растет для всех“, - отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, сейчас задача правительства - не дать участникам рынка злоупотреблять этой ситуацией, поскольку Украина не планирует отказываться от рынка газа.

Читай также: Национальная комиссия проверит цены на газ - Шмыгаль

“Роль правительства в ситуации, когда спрос превышает предложение - не дать злоупотреблять этими дефицитным товарам и обеспечить справедливую цену и справедливое распределение среди людей. Поэтому правительство вмешалось в эту ситуацию. Но мы не отказываемся от рынка газа, рынка электроэнергии, потому что рынок эффективный инструмент сбалансирования цен“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, народные депутаты Украины заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов на жилищно-коммунальные услуги 26 января во время первого в 2021 году заседания Верховной Рады.