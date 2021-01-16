По словам и. о. министра, необходимо разблокировать транспортировку "голубого топлива" из РФ и его экспорт из Центральной Азии.

"Это выгодно": Витренко выступил за экспорт газа из России facebook.com/YVitrenko

Перенос точки передачи газа для европейских покупателей российского газа с западной границы Украины на восточную и разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний выгодны Украине. Об этом на своей Facebook-странице написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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“Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, снижает цену на газ на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Поэтому это не выгодно России“, - отметил чиновник.

По словам Витренко, юридические возможности для давления на Газпром в этих вопросах есть только у НАК “Нафтогаз Украины“.

Такую возможность дал новый контракт с Газпромом, который мы подписали в декабре 2019 года.

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“Разблокирование экспорта газа компаниями из России означает, что, компании, которые независимы от Газпрома и добывают газ в России, например, Shell, могут транспортировать газ из России через ее газотранспортную систему, оператором которой является Газпром“, - написал и.о. министра энергетики.

"Это выгодно": Витренко выступил за экспорт газа из России facebook.com/YVitrenko

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Витренко также отметил, что уже много лет Нафтогаз и другие украинские компании покупают на европейском рынке газ у компаний, которые купили этот газ у Газпрома.

Напомним, накануне в. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине необходимо менять правила игры на рынке газа. Он считает необходимым наделить объединенные территориальные общины правом выбирать поставщика газа.