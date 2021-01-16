"Это выгодно": Витренко выступил за экспорт газа из России
Перенос точки передачи газа для европейских покупателей российского газа с западной границы Украины на восточную и разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний выгодны Украине. Об этом на своей Facebook-странице написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Читай также: Рост тарифов: В Минэнерго предлагают поменять правила игры на рынке газа
“Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, снижает цену на газ на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Поэтому это не выгодно России“, - отметил чиновник.
По словам Витренко, юридические возможности для давления на Газпром в этих вопросах есть только у НАК “Нафтогаз Украины“.
Такую возможность дал новый контракт с Газпромом, который мы подписали в декабре 2019 года.
Читай также: В МВФ обеспокоены планами Украины по снижению цен на газ - Минфин
“Разблокирование экспорта газа компаниями из России означает, что, компании, которые независимы от Газпрома и добывают газ в России, например, Shell, могут транспортировать газ из России через ее газотранспортную систему, оператором которой является Газпром“, - написал и.о. министра энергетики.
Читай также: 6,99 грн за кубометр: Кабмин ограничит цену на газ на время карантина
Витренко также отметил, что уже много лет Нафтогаз и другие украинские компании покупают на европейском рынке газ у компаний, которые купили этот газ у Газпрома.
Напомним, накануне в. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине необходимо менять правила игры на рынке газа. Он считает необходимым наделить объединенные территориальные общины правом выбирать поставщика газа.
Полная версия правил