Пользователи назвали главное достоинство цифрового евро: Подробности

Новый актив в случае его выпуска станет дополнением наличных денег, а не их заменой.

Большинство европейцев считает наиболее важной характеристикой цифрового евро конфиденциальность. Об этом свидетельствуют результаты общественных консультаций, проведенных Европейским центральным банком. В обсуждении приняли участие свыше 8000 людей и организаций, что стало рекордом для подобных публичных обсуждений от ЕЦБ, сообщает Forklog.

Читай также: Швеция намерена отказаться от наличных

"Согласно предварительному анализу полученных данных, большинство считает наиболее важной характеристикой цифрового евро конфиденциальность. За ней следуют безопасность и доступность актива на территории всего ЕС", - говорится в сообщении.

В ЕЦБ подчеркнули, что новый актив в случае его выпуска станет дополнением наличных денег, а не их заменой.

Читай также: Утвержден бюджет Евросоюза до 2027 года

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что запуск цифрового евро может занять не более пяти лет, а биткоин назвала спекулятивным активом, подлежащим регулированию.

Напомним, власти Швеции намерены отказаться от использования в стране наличных денег и уже начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты - кроны.