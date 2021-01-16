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Пользователи назвали главное достоинство цифрового евро: Подробности

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Новый актив в случае его выпуска станет дополнением наличных денег, а не их заменой.
Пользователи назвали главное достоинство цифрового евро
Пользователи назвали главное достоинство цифрового евро
depositphotos.com

Большинство европейцев считает наиболее важной характеристикой цифрового евро конфиденциальность. Об этом свидетельствуют результаты общественных консультаций, проведенных Европейским центральным банком. В обсуждении приняли участие свыше 8000 людей и организаций, что стало рекордом для подобных публичных обсуждений от ЕЦБ, сообщает Forklog.

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"Согласно предварительному анализу полученных данных, большинство считает наиболее важной характеристикой цифрового евро конфиденциальность. За ней следуют безопасность и доступность актива на территории всего ЕС", - говорится в сообщении.

В ЕЦБ подчеркнули, что новый актив в случае его выпуска станет дополнением наличных денег, а не их заменой.

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Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что запуск цифрового евро может занять не более пяти лет, а биткоин назвала спекулятивным активом, подлежащим регулированию.

Напомним, власти Швеции намерены отказаться от использования в стране наличных денег и уже начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты - кроны.

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Теги: евро, валюты, ЕЦБ, приватность
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