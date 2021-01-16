В Офисе президента убеждают, что страна не переходит на госрегулирование стоимости "голубого топлива".

У Зеленского разъяснили, что будет с ценами на газ в Украине depositphotos.com

Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения - это “крайне необходимая временная мера“, являющаяся наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

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“Мы не возвращаемся к государственному регулированию цен на природный газ, и я подчеркиваю, что принятое решение является временным и вызвано лишь критической ситуацией, нам нужно защитить украинцев, особенно в те дни, когда температурные режимы будут падать“, - отметила представитель ОП.

У Зеленского разъяснили, что будет с ценами на газ в Украине facebook.com/yulia.svyrydenko

Глава государства и правительство Украины имеют политическую волю для продолжения реформ. Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке.

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“Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня. Также необходимо поддержать НКРЕКП, а при необходимости создать дополнительную способность для реализации ею своих полномочий: максимально эффективно и в сжатые сроки“, - добавила Свириденко.

Напомним, накануне и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о необходимости

разблокировать транспортировку газа из РФ и его экспорт из Центральной Азии.