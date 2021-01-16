По словам Геруса, спекуляции на теме тарифов являются "безграмотностью, помноженной на желание политического хайпа".

Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, в Украине также будет ограничен размер тарифа на распределение газа - до 1,79 грн/куб. м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета по энергетике и ЖКХ в Верховной Раде Андрей Герус.

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"Тарифы на распределение, где они были существенно выше, чем средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн. Суммарно это приведет к снижению платежки домохозяйства в большинстве областей на 500-800 грн", - написал Герус.

Тариф на доставку газа будет снижен - глава комитета ВР facebook.com/andriy.gerus

По словам нардепа, решение об ограничении цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, а утверждение о его выгодности для "газовых олигархов" является "безграмотностью".

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«Это решение принято исключительно в интересах граждан Украины, которые в холодную зиму во время карантина, могут пострадать от слишком резкого роста цены газа. Для временного ограничения цен на газ есть все основания: и теоретико-научные и понимание практических сложных обстоятельствах сегодняшней ситуации", - написал Герус.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения - это “крайне необходимая временная мера“, являющаяся наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа.