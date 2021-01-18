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В НАПК похвастались достижениями за 2020 год

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Антикоррупционное ведомство проверило декларации президентов, министров и их заместителей, судей Конституционного и Верховного Суда.
В НАПК похвастались достижениями за 2020 год
В НАПК похвастались достижениями за 2020 год
depositphotos.com

В 97 декларациях о доходах и имуществе, поданных украинскими топ-чиновниками в 2020 году, было зафиксировано признаки уголовного преступления. Установлены нарушения на полмиллиарда гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков.

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Мы разработали антикоррупционную стратегию, которая способна за 5 лет кардинально изменить страну, сделать публичную службу добродетельной, экономику - сильнее, а наказание для коррупционеров - неотвратимым“, - написал глава НАПК.

Мы проверили все поданные декларации через систему ЛАК и начали полные проверки 1003 деклараций, среди которых большинство - декларации чиновников: президентов, министров и их заместителей, судей Конституционного и Верховного Суда. В 97 декларациях было зафиксировано признаки уголовного преступления.

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“Передавали материалы в НАБУ. Для того, чтобы восстановить полномочия НАПК после решения суда понадобилось 2 месяца. Но и сейчас навязчивое и нежелательное для коррупционеров Агентство остается под прицелом... Коррупция - не победит“, - отметил Новиков.

Напомним, 30 декабря 2020 года вступили в силу законы, которыми в Украине возвращена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

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Теги: НАПК, коррупция, госорганы, Новиков
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