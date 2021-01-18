По словам исполнительного директора UkraineInvest, Украина использует это время для проведения реформ.

"Не смотря на пандемию": эксперт назвал объем инвестиций США в Украину depositphotos.com

По состоянию на 30 сентября 2020 года общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составлял $49 млрд. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

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“Этого недостаточно, но инвестиции поступают в страну, несмотря на пандемию. Посмотрите на глобальный рынок - это беспрецедентная ситуация“, - сказал эксперт.

Сергей Цивкач ukraineinvest.gov.ua

По его словам, из-за пандемии COVID-19 весь мир сталкивается с неслыханными вызовами, наблюдается глобальная тенденция к снижению привлечения инвестиций. Происходит спад рынка прямых иностранных инвестиций в большинстве стран мира.

Украина использует это время для проведения реформ, которые потом позволят значительно увеличить объем инвестиций в страну.

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“У нас происходит много положительных изменений в регуляторной политике. Украина уже существенно улучшила позицию в рейтинге легкости ведения бизнеса. Президент, правительство и парламент продолжают системную работу по дерегуляции условий ведения бизнеса, упрощению процедур для привлечения инвестиций“, - отметил Цивкач.

По словам эксперта, наибольшими достижениями в регуляторной политике Украины в 2020 году стали:

реформа системы оборота сельскохозяйственных земель;

проведение прозрачных аукционов по приватизации государственного имущества;

либерализация спиртовой отрасли;

успешные продажи разрешений на пользование недрами;

первые концессионные соглашения;

начало масштабной диджитализации государственных услуг;

принятие законов о внутреннем водном транспорте и государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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“Этот президентский закон об инвестициях дает возможность создания совместных инвестиционных проектов группами компаний, открывает возможности не только для крупного бизнеса, но и для широкого круга инвесторов“, - отметил исполнительный директор UkraineInvest.

Напомним, на днях председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что о тток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, при этом за аналогичный период 2019 года эта сумма достигла $5,1 млрд.