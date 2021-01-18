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Умер французский банкир из династии Ротшильдов: Подробности

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Бенджамину Ротшильду было 57 лет.
Умер французский банкир из династии Ротшильдов
Умер французский банкир из династии Ротшильдов
Скриншот

В швейцарском Преньи скончался французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом сообщают французские СМИ.

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Отмечается, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа в своем поместье.

Де Ротшильд появился на свет в 1963 году во французском Нейи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

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Бенджамин с 1997 года возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding («Эдмон де Ротшильд Холдинг»), которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что Кишиневский международный аэропорт приобрела компания Натаниэля Ротшильда.

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Теги: Ротшильд, банкиры, знаменитости
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