Умер французский банкир из династии Ротшильдов: Подробности

Бенджамину Ротшильду было 57 лет.

В швейцарском Преньи скончался французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом сообщают французские СМИ.

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Отмечается, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа в своем поместье.

Де Ротшильд появился на свет в 1963 году во французском Нейи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

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Бенджамин с 1997 года возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding («Эдмон де Ротшильд Холдинг»), которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что Кишиневский международный аэропорт приобрела компания Натаниэля Ротшильда.